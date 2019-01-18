Председатель комитета Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк предложил правительству включить нардепов в переговоры с ЕС по поводу 10-летнего запрета на экспорт леса-кругляка и пообещал сохранить мораторий.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"ЕС инициирует проведение двусторонних консультаций с Украиной относительно моратория на экспорт леса-кругляка. Это первый этап процедуры урегулирования торговых споров, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС. Ни для кого не секрет, что ЕС хочет отмены нашего моратория на экспорт леса. Именно для этого им нужны эти "консультации". Но мораторий, во-первых, отвечает национальным интересам Украины и работает на нашу экологию и экономику, а, во-вторых, соответствует нормам Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения ВТО, поскольку подпадает под разрешенные ими исключения", - отметил автор моратория на экспорт леса-кругляка.

По словам нардепа, правительство, очевидно очень вяло отстаивает национальные интересы Украины в этом горячем вопросе.

"Поэтому как заместитель Лидера РПЛ по экономической политике и председатель комитета промполитики и предпринимательства и один из основных "архитекторов" моратория я настаиваю на приобщении к этим консультациям народных депутатов Украины от Радикальной партии и других политических сил, прежде всего членов комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства. Официально обращаюсь с этим запросом к премьер-министру Владимиру Гройсману. Мы профессионально и исчерпывающе представим украинскую позицию и, конечно же, не допустим снятия запрета вывоза леса-кругляка из Украины!", - отметил Галасюк.