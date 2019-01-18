У Росії зіткнулися винищувачі Су-34 [ Редактировать ]
Два російські винищувачі Су-34 зіткнулися у небі над Татарською протокою у Хабаровському краї. Після інциденту - один упав у море, а інший уцілів і навіть здійснив посадку.
За повідомленнями ЗМІ, пілотам вдалося вижити, вони встигли катапультуватися до авіакатастрофи.
Чому літаки зіткнулися - поки що невідомо. За попередніми версіями, екіпаж не зміг розрахувати безпечну відстань між літаками. Або ж сталася якась технічна помилка.
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