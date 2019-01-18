В пятницу, 18 января, в киевском метро приостановлено движение поездов по Сирецко-Печерской линии. В пресс-службе метрополитена сообщили, что сбои в работе связаны с поломкой поездка на станции метро "Кловская".

В результате этого, движение по Зеленой линии на данный момент осуществляется только от станции "Красный Хутор" до "Лукьяновской".

Пока неизвестно, когда будет устранены технические неполадки.

Ранее мы сообщали о том, что в киевском метро мужчина провалился между вагонами.