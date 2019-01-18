В Днепре автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП [ Редактировать ]
17 января на проспекте Богдана Хмельницкого, возле городской больницы № 16, водитель сбил мужчину и скрылся с места аварии, пишет "Информатор".
Родственники пострадавшего просят жителей Днепра помочь в поисках свидетелей. Пострадавшего госпитализировали. Мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на него наехал автомобиль, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Предположительно, это был белый пикап. На место ДТП вызвали полицию. У пешехода диагностировали травму колена и сотрясение мозга.
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