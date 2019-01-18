Россия угрожает цивилизованному миру. С таким заявлением министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году, передает "РБК-Украина".

В частности, он отметил, что Украина и в дальнейшем будет доказывать нарушения ряда договоров и конвенций со стороны России:

Именно Россия сейчас грозит цивилизованному миру. Всему миру понятно, что Россия является агрессором. Наша логика очень простая

Климкин также подчеркнул, что прошлый год стал годом юридических побед над Россией.

"Меня спрашивают, почему нельзя было аннулировать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ раньше? Нам удалось это сделать, в конце концов. Я считаю, что 2018 был годом побед наших против России. Мы уже много об этом говорили", - резюмировал глава МИД.

Ранее Павел Климкин озвучил украинскую позицию на трехсторонних переговорах с Россией по газу, которые должны состоятся в январе.