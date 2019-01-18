В Днепре сгорела парикмахерская [ Редактировать ]
18 января, в 8:20, на линию "101" сообщили о пожаре в парикмахерской. Инцидент произошел на перекрестке улиц Тополиной и Паникахи. В результате происшествия никто не пострадал, передает "Информатор".
По указанному адресу направили спасателей. В момент возгорания парикмахерская была закрыта, людей там не было. По прибытии спасатели установили, что возгорание случилось в отдельно стоящем парикмахерском киоске. В результате происшествия никто не пострадал.
Огонь уничтожил мебель, парикмахерские инструменты и кондиционер, а также повредил внутреннюю отделку помещения на общей площади 30 м². Пожар локализовали в 8:38 и ликвидировали в 8:54. К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники. Детали будут выяснять правоохранители.
Ранее сообщалось о пожаре возле ТРЦ "Гулливер".
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