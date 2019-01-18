На Донбассе зверски убили двух военных [ Редактировать ]
В Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военнослужащих ВСУ. Один из погибших с огнестрельным ранением, а второй сильно избит, сообщает "УНН" с ссылкой на источники в полиции.
Тела мужчин обнаружили в селе Калинове Покровского района Донецкой области. Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго солдата множественные ушибы головы. На месте преступления найден пистолет "Макарова".
Обстоятельства убийства устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт. Полиция начала расследование за по ст. 115 - умышленное убийство.
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