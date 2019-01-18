Во Львове подростки выбросили кота с 9-го этажа и сняли это на видео [ Редактировать ]
Во Львове группа подростков выкинула кота из окна многоэтажки. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
На видео видно, как несколько молодых парней поднимаются на лифте на 9 этаж жилого дома, открывают окно и выбрасывают в него кота.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости!
Неравнодушные граждане нашли профили живодеров в соцсети Instagram..
"Одним из живодеров оказался Богдан Тодерюк. Он со Львова, родился 12 сентября 2002 года. В скайпе можно найти под ником BogdanLemberg", - пишет издание.
Ранее мы писали о том, что в Киеве возле ТРЦ "Гулливер" подростки жестоко избили мужчину.
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