В Киеве ограничат движение по Северному мосту [ Редактировать ]
Движение будет ограничено на выходных в связи с ремонтом перильного ограждения.
В Киеве на выходных, 19 и 20 января, будет ограничено движение по Северному мосту, сообщает "Корреспондент".
Как отмечается, движение будет ограничено с 9:00 до 20:00 в связи с ремонтом перильного ограждения. Движение будет частично ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Ранее мы писали, куда в Киеве можно пойти на выходных.
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