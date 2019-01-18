Движение будет ограничено на выходных в связи с ремонтом перильного ограждения.

В Киеве на выходных, 19 и 20 января, будет ограничено движение по Северному мосту, сообщает "Корреспондент".

Как отмечается, движение будет ограничено с 9:00 до 20:00 в связи с ремонтом перильного ограждения. Движение будет частично ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее мы писали, куда в Киеве можно пойти на выходных.