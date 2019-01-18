19 января празднуют Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь. О том, где в Киеве можно осуществить обряд "очищения" в праздник пишет "24 Канал".

Гидропарк

Одно из самых популярных мест на Крещение в Киеве. Сюда обычно приходят известные политики и чиновники. Традиционно вода освящается высшими церковными чинами. Есть подготовленная прорубь, спасатели, предусмотрены народные гуляния.

Основные действа проходят возле часовни Крещения Господнего. Участники крещенского погружения могут воспользоваться кабинками для переодевания, которые расположены на Венецианском пляже.

Где: станция метро Гидропарк.

Сколько стоит: бесплатно

Экстрим-парк "Х-парк"

В честь Крещения здесь пройдет настоящий фестиваль с множеством развлечений для "моржей". Кроме традиционных погружений и народных гуляний, киевлян будут ждать соревнования на ледяных серфах, пузокерлинг, сноукейбл, тюбинг, соревнования по беговым лыжам, дрифт по льду на квадроциклах.

Специально для крещенских "моржей" здесь обустроили три привычных проруби и одну для нудистов, удобную и просторную зону для переодевания, уютное кафе, где можно согреться чаем и глинтвейном.

Где: парк "Муромец" (бывший парк Дружбы народов).

Сколько стоит: бесплатно

Оболонская набережная

Главная особенность этого места для погружений - здесь вода освящается самим митрополитом Киевским.

Где: Оболонская набережная (возле Свято-Покровского собора).

Сколько стоит: бесплатно

Днепровская набережная

Крещенские ныряния на Днепровской набережной состоятся возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом.

Где: Днепровская набережная, 2А.

Сколько стоит: бесплатно

Парк "Феофания"

19 января будут отмечать праздник Крещения и в парке "Феофания". Обещают комфортные для погружения проруби, места для обогрева и горячие угощения.

Где: улица Академика Лебедева, 37.

Сколько стоит: 30 гривен (взрослые) и 10 гривен (дети и студенты)

Пляж "Пуща-Водица"

Выполнить обряд очищения можно будет и в пруду Горащиха на пляже "Пуща-Водица". В безопасности этого места можно не сомневаться. Здесь будут дежурить спасатели и медики.

Где: пруд Горащиха, 7 линия

Сколько стоит: бесплатно

Парк "Радуга"

Еще одно проверенное место, где купание пройдет под присмотром МЧС и скорой - пляж на озере Радужное на улице Марка Черемшины.

Где: улица Марка Черемшины

Сколько стоит: бесплатно

Набережная Днепра возле Патриаршего Собора

Недалеко от станции метро Левобережная тоже будут отмечать Крещение Господне. Утром здесь состоится литургия в Патриаршем соборе, а затем освятят воду в Днепре и начнутся народные гуляния.

Где: улица Никольско-Слободская

Сколько стоит: бесплатно

Труханов остров

Ныряние в эту прорубь будет максимально безопасным - здесь будут дежурить спасатели и служба МЧС.

Где: Труханов остров

Сколько стоит: бесплатно

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