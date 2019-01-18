Бельгийские ученые из университета Ватерлоо открыли простой способ, с помощью которого можно просто запомнить необходимую информацию. Трюк назвали "эффектом зарисовки" - вам нужно нарисовать то, что хотите запомнить. Таким образом данные лучше отложится в памяти, чем если вы попытаетесь их визуализировать или записать. Результаты исследования научные сотрудники опубликовали в медицинском журнале Current Directions in Psychological Science, пишет "Сегодня".

Ученые провели эксперимент: они просили участников прочитать список из 30 слов вслух в установленном порядке для проверки сохранения памяти. А потом повторили тот же эксперимент, попросив сперва зарисовать элементы. В результате во втором случае все участники эксперимента показали лучшие результаты.

Во второй части исследования участникам давали 60 секунд, чтобы те нарисовали слова "спора" или "изотоп". Результат оказался тем же, что и в первом случае: рисование помогло лучше запомнить слова.

Эксперты полагают, что рисунок "поощряет плавную интеграцию сложного, моторного и графического компонентов памяти". Чтобы превратить слово в рисунок, необходимо прояснить его семантическое значение, затем задействовать участок мозга, отвечающих за моторику, и визуально оценить полученный результат.

Руководитель исследования Мира Фернандес сообщила, что способ, при котором информацию нужно записывать, считавшийся ранее лучшим, показал свою неэффективность. "Создание рисунков с информацией является выполнимой и гораздо более эффективной стратегией", - считает исследователь.

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