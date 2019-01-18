Связка народного депутата и лидера партии "Наши" Евгения Мураева со Службой безопасности Украины сработала, и теперь его доносы уничтожают объединенную оппозицию. Об этом в своем Facebook написал блогер Алексей Вороненко, сообщает КиевПравда.

"Что вам сказать, друзья? Стукачество Мураева не прошло напрасно и уже уничтожает оппозицию. Насколько мне стало известно из своих источников, по его жалобе в СБУ некоторые его бывшие соратники из новой объединенной партии "Оппозиционная платформа - За життя" вызваны на допросы в рамках следствия Службы безопасности", - заявил Вороненко.

Он напомнил, что в середине декабря Евгений Мураев в прямом эфире обратился к главе СБУ Василию Грицаку, сделав заявление насчет члена ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"В политику идут партии, которые возглавляют люди, являющиеся контактными лицами президента РФ. Поэтому, если вам действительно хочется найти “пятую колонну” и “руку Кремля”, вы далеко не ходите, у вас все перед глазами", - процитировал Мураева блогер.

По его мнению, в том, что лидер "Наших" тесно сотрудничает со Службой безопасности, сомневаться не приходится.

"И вот теперь допросы... Как видно, связка Мураева с СБУ сработала. Почему у меня нет сомнений в том, что это именно связка? Потому что его как-то очень легко и быстро зарегистрировали в президенты и выдали удостоверение. И никто при этом не заинтересовался его прошлым, его доходами, капиталами в столь молодом возрасте, его активами. Буквально за месяц он создал якобы из ничего партию, телеканал... И никому нет дела, никто его не проверяет, все у него идет гладко", - отметил Алексей Вороненко.

Впрочем, по его словам, в итоге Евгений Мураев от сотрудничества с СБУ ничего не выиграет.

"Лично мне очевидно, что Мураев получил "зеленый свет" по всем фронтам. И теперь прет на всех парах и без преград. Да, он потерял расположение Кремля, в итоге даже попав с российский санкционный список. Но его связка с СБУ, очевидно, от этого только укрепилась. Жаль только, что Мураев не понимает, что сам от этого в итоге ничего не получит. Разочарование будет болезненным", - заключил блогер.