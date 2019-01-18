Яна Соломко разделась посреди улицы (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Яна Соломко поделилась новым фото на своей странице в Instagram. Подписчики отметили, что снимок выдался пикантным, ведь девушка позирует в бикини.
"Видите в своей ленте много фото возле пальм? Подумаешь. А у нас сосны ничем не хуже. Девчонки, а давайте все сделаем фото с хештегом #сосныпротивпальм и затмим их красотой нашей природы", - подписала снимок Соломко.
Видите в своей ленте много фото возле пальм?😀😆 Подумаешь😆 А у нас сосны ничем не хуже☺️ Девчонки, а давайте все сделаем фото с хештегом #сосныпротивпальм и затмим их красотой нашей природы 😉☺️☺️ За лучшее фото я подарю парфюм☺️🙏😘🌲🌴 #янасоломко #yanasolomko #life #love #сосныпротивпальм
Публикация от Яна Соломко (@yana.solo)
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