Украинская певица Яна Соломко поделилась новым фото на своей странице в Instagram. Подписчики отметили, что снимок выдался пикантным, ведь девушка позирует в бикини.

"Видите в своей ленте много фото возле пальм? Подумаешь. А у нас сосны ничем не хуже. Девчонки, а давайте все сделаем фото с хештегом #сосныпротивпальм и затмим их красотой нашей природы", - подписала снимок Соломко.

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