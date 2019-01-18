Крещение Господне 2019: история и традиции праздника [ Редактировать ]
Ежегодно 19 января православные христиане отмечают один из своих главных праздников - Крещение Господне.
Именно в этот день, согласно библии, 30-летний Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, и принял крещение, в ходе которого на него сошел Святой Дух в образе голубя.
Одновременно с этим глас с небес сказал: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение".
Именно поэтому у данного праздника есть еще одно название - Богоявление.
Таким образом Иисус Христос, будучи безгрешным и чистым, взял на себя грехи и показал, что он готов пройти весь человеческий путь честно и до конца.
Его примеру стали следовать люди, желавшие найти путь к Богу. Путь, который начинается с очистительного покаяния.
Традиции на Крещение Господне
Накануне Крещения все верующие должны соблюдать строгий пост - не есть мясные, жирные и молочные блюда.
На ужин, к которому, кстати говоря, можно приступать только появления первой звезды на небосклоне, следует подавать рыбу, кутью, картофельную запеканку, овощное рагу и другую постную пищу.
Традиционно накануне праздника и непосредственно в сам святой день совершается освящение воды, которую потом можно будет набрать и принести домой.
Вечером в церквях проводятся божественные литургии, после которых православные отправляются к купелям и приступают к крещенским купаниям.
Кстати говоря, многие люди считают, что купанием в проруби можно смыть с себя грехи.
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