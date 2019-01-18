На Далекому Сході у небі зіткнулися російські винищувачі [ Редактировать ]
Два російські винищувачі Су-34 зіткнулися у небі над Татарською протокою у Хабаровському краї. після інциденту - один упав у море, а інший уцілів і навіть здійснив посадку.
За повідомленнями ЗМІ, пілотам вдалося вижити, вони встигли катапультуватися до авіатрощі. Чому літаки зіткнулися - поки що невідомо.
За попередніми версіями, екіпаж не зміг розрахувати безпечну відстань між літаками. Або ж сталася якась технічна помилка.
по теме
У Росії зіткнулися винищувачі Су-34
Два російські винищувачі Су-34 зіткнулися у небі над Татарською протокою у Хабаровському краї
В России произошла авиакатастрофа (фото, видео)
В катастрофе погибло все 4 человека, находившихся на борту
В России столкнулись два истребителя: появилась информация о спасении пилота
Минобороны России опровергло свое заявление о спасение двух летчиков Су-34 в Японском море
В Германии разбился самолет, есть жертвы (фото)
В Германии разбился двухмоторный итальянский самолет Vulcanair
В Сирии из-за серии ударов российской авиации погибли мирные жители
Перед авиаударами в эти районы пытались продвинуться проиранские ополченцы, но были отбиты оппозиционными силами, что контролируют этот район
ІДІЛ взяло відповідальність за вибух у Магнітогорську
Відповідальність за вибухи у російському Магнітогорську взяло не себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Про це з посиланням на газету ІДІЛ повідомляє організація Site Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків в інтернет