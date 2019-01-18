За попередніми версіями, екіпаж не зміг розрахувати безпечну відстань між літаками

Два російські винищувачі Су-34 зіткнулися у небі над Татарською протокою у Хабаровському краї. після інциденту - один упав у море, а інший уцілів і навіть здійснив посадку.

За повідомленнями ЗМІ, пілотам вдалося вижити, вони встигли катапультуватися до авіатрощі. Чому літаки зіткнулися - поки що невідомо.

За попередніми версіями, екіпаж не зміг розрахувати безпечну відстань між літаками. Або ж сталася якась технічна помилка.