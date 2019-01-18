На Всесвітньому економічному форумі - не буде також і Еммануеля Макрона - через протести "жовтих жилетів". Не приїде і британська прем'єрка - з огляду на труднощі з Брекзитом.

Зараз Тереза Мей бере активну участь у перемовах із парламентарями щодо Угоди про вихід з ЄС. Однак британську делегацію - таки спорядять до Давоса, хоча і без Мей.