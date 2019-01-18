США проігнорують форум у Давосі [ Редактировать ]
Делегація США не поїде на Всесвітній економічний форум до Давоса. Усе через шатдаун. Дональд Трамп розіслав відповідні листи членам делегації.
Американський президент заявив - семиденна екскурсія зачекає, коли 800 тисяч держпрацівників не отримують зарплатню.
За словами Трампа, зараз делегації краще бути у Вашингтоні та обговорювати з ним спорудження стіни на південному кордоні.
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