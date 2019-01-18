До роботи під куполом депутати повернуться за два тижні

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує депутатам закріпити у Конституції курс на НАТО та ЄС. Зміни до Основного закону парламент може розглянути вже у лютому. Днями президент закликав нардепів розпочати наступну - десяту сесію Ради - саме з цього питання. Сьогодні під Куполом - завершилась 9 сесія

В день закриття сесії нардепам в залі не сидиться, традиційна година запитань до уряду розпочинається у напівпорожній залі. Від Кабінету міністрів першим виступив міністр енергетики - Ігор Насалик. Відзвітував про роботу енергетичного комплексу і поділився планами на майбутнє.

"Украина за все годы независимости не смогла построить ни одного ядерного объекта. А за последние три года, мы начали строительство четырех ядерных объектов. Один из них - это строительство завода по производству ядерного топлива в Украине. Мы полностью завершили переговорный процесс, получили полное согласие Westinghouse на ее технологию. Уже буквально через три года мы можем полностью завершить процесс строительства завода по производству ядерного топлива в нашей стране", - говорить Ігор Насалик, міністр палива та енергетики України.

Втім, нардепів більше хвилювала економіка. Аби послухати про зростання ВВП та зарплат - обранці потроху сходяться до зали.

"ВВП зростає 11 кварталів поспіль. Прогноз за 2018 рік складає понад 3%. Інфляція менше 10%. Це найнижчий показник за 5 років. При цьому хочу сказати, що зростання зарплат українців перевищило темпи інфляції. І станом на листопад середня зарплата зросла на 22.5%", - говорить Степан Кубів, перший віце-прем'єр міністр - міністр економічного розвитку України.

Аби раніше завершити робочий день і сесію загалом депутати вирішили відмовитись від півгодинної перерви. Тож вже о першій дня, на годину раніше регламенту. Спікер парламенту закриває сесію. Попри те, що цього тижня нардепи були не надто продуктивні. Андрій Парубій називає роботу успішною.

"Протягом сесії було прийнято 140 позитивних рішень, 75 законів в цілому, включаючи щойно підписаний мною закону, в першому читанні 20 законопроектів, і 45 постанов ВРУ, це просто цифри, але за кожною з них стоїть доля людей, доля держави", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

До роботи під куполом депутати повернуться за два тижні. 10 сесія парламенту розпочнеться 5 лютого.