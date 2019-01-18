Понад 20 мільйонів доларів відсудила американська посудомийниця у готелю в Маямі через порушення її релігійних прав. Керівництво закладу примушувало працювати жінку в неділю.

Хоча й знало, що вона цього дня ходить в церкву. Роботодавець звільнив працівницю.

Тому жінка звернулась із позовом до суду. Тепер готель зобов'язаний сплатити їй компенсацію за втрату заробітку, а також за моральну шкоду.