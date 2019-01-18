Відповідальність за вибухи у російському Магнітогорську взяло не себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Про це з посиланням на газету ІДІЛ повідомляє організація Site Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків в інтернеті.

Нагадаю, 31 грудня від вибуху у багатоповерхівці в Магнітогорську загинули 39 людей. Іще троє стали жертвами вибуху в маршрутці першого січня. Водночас в російському Слідчому комітеті версію про причетність ІДІЛ відкидають, а обрушення під'їзду будинку пояснюють вибухом побутового газу.