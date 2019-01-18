В Сумской области раскрыли убийство работника теплоэлектростанции, которое произошло в 1996 году. Дело закрыли спустя 23 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

В 1996 году мужчину, который работал аппаратчиком на Северной ТЭЦ, застрелили в подъезде собственного дома. Поиски по "горячим следам" результатов не дали.

Убийцей оказался оказался неоднократно судимый 52-летний знакомый убитого.

"Убийство было совершено из корыстных побуждений. Чтобы не возвращать одолженные деньги, злоумышленник, прихватив охотничье ружье, предварительно устроил засаду в подъезде дома, где жил кредитор. И чуть тот появился на лестнице - выстрелил в него", - рассказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Подозреваемого будут судить за умышленное убийство.

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