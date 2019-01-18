Але не "Нафтогазом" єдиним. В Україні є цілий прошарок державних менеджерів, які можуть цілком легально за рахунок бюджету стали мільйонерами. Хто ці люди? Та скільки вони заробляють? Нагадає наша довідка.

Кому в Україні жити добре? Хто вони - мільойнери на казенному утриманні?

Лідерство серед державних товстосумів упевнено утримують керівники "Нафтогазу". Їхні зарплати - мільйони гривень, а премії - мільйони доларів!

Зарплати та статки інших значно скромніші, хоча уяву пересічного українця теж вражають.

Ігор Смілянський - генеральний директор "Укрпошти". І один із небагатьох топ-чиновників, які не приховують своїх офіційних заробітків. Його щомісячня зарплата понад 300 тисяч гривень. Тобто більше 10 тисяч доларів. За європейськими мірками - не найбільша зарплата топ-менеджера, та в українських реаліях сума солідна. Настільки, що навіть прем'єра непокоїть. Ще наприкінці минулого року Володимир Гройсман обіцяв приземлити "космічні" зарплати державних управлінців. Та чи вдалося?

Принаймні, за інформацією ЗМІ, в "Укрзалізниці" цьогоріч зарплати навпаки - зростуть. Наглядова рада компанії схвалила фінансовий план, за яким управлінці отримуватимуть втричі більше! Члени наглядової ради - по півмільйона гривень, а керівники - більше ста тисяч.

До речі, заробітки державних багатіїв - інформація для широкого загалу часто засекречена. А тому й чутками обростають. Приміром, ходили легенди про мільйонні доходи польського легіонера - екс-очільника "Укрзалізниці". Та скільки заробляв в Україні Войцех Бальчун - точно невідомо.

Натомість зарплата його земляка Славоміра Новака, який керує "Укравтодором" - відома. Принаймні за інформацією з Єдиного держреєстру декларацій, він заробляє понад 300 тисяч гривень.

Приблизно стільки ж мають керівники Національного банку. До слова, вони значно збільшили свої оклади восени 2017.

Такі високі зарплати хоч і шокують декого, мають стримувати корупційні апетити. Тому в керівників Антикорупційних відомств - зарплати більше 100 тисяч гривень. Так само будуть отримувати й судді Антикорупційного суду.

А от в Кабміні, і на Банковійзарплати значно скромніші. Петро Порошенко за президентство щомісяця одержує близько 30 тисяч гривень. У прем'єра Володимира Гройсмана майже 40 тисяч. А от спікер Андрій Парубій ще багатший у нього понад 40. Загалом наші депутати отримують з державної скарбниці в районі 30 тисяч. Плюс ціла низка привілеїв і державних пільг. До того ж, майже усі вони люди й так далеко не бідні. І на "одну зарплату" - точно не живуть.