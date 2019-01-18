Бойовики на Донбасі не припиняють обстріли українських позицій. У штабі операції Об'єднаних сил повідомили про 13 порушень режиму припинення вогню за добу, що минула, один український військовий отримав поранення. Де цього тижня було на фронті найгарячіше? Знає Генадій Вівденко.

Цього тижня напруження на Донбасі зросло. 16 січня в районі Троїцького - це на межі Луганської та Донецької областей - колонна наших бійців під час передислокації потрапила у засідку. За нашими даними, противник двічі вистрілив з комплексу протитанкових керованих ракет. Одна з них влучила у вантажівку.

Серед наших хлопців є поранені. Та одразу після нападу українські бійці відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються. А на кілька кілометрів північніше на лінії оборони Попасне-Золоте - після провокації - вдалося знищити склад боеприпасів ворога.

"На передньому краї обстановка повністю контрольована резерви готові у випадку підсилити наших бійців на передньому краї. Таке підсилення воно засвідчує повне володіння ситуацією командирів частин та батальонів і засвідчує про те що ворогу не вдасться провести провокаціі бульш широкого масштабу", - говорить Сергій Наєв, командувач Операції об'єднаних сил.

На донецькому напрямку наші бійці знищити вантажівку противника з боеприпасами. Це спричинило детонацію у сусідніх ворожих підрозділах. П'ятеро проросійських найманців - загинули.

За даними розвідки, ще чотирьох найманців ліквідували на Донецькому напрямку. На жаль, двоє наших бійців були поранені на лінії Новомихайлівка-Мар'їнка-Красногорівка.

"Це був снайперський вогонь снеайпер влучив у плече нашого військовослужбовця в новомихайлівці теж був снайперський обстріл", - говорить Аліна Демченко, офіцер Збройних сил України.

Та наші снайпери відкрили вогонь у відповідь знищили одного ворожого стрільця.