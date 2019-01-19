Как приготовить слоеное тесто [ Редактировать ]
Слоеное тесто может быть дрожжевым или пресным. Из него получаются вкусные домашние круассаны, слоеные пирожки, торт "Наполеон", "улитки с изюмом", слойки с шоколадом, абрикосами или грушами. Приготовленное слоеное тесто можно использовать сразу, а можно упаковать в пакет или пищевую пленку и заморозить, пишет "Сегодня".
Слоеное пресное тесто
Ингредиенты:
500 г муки
10 г соли
50 г сливочного масла
125 мл холодного молока
125 г мл холодной воды
350 г сливочного масла 82%
Рецепт приготовления:
Смешайте муку, соль, масло (50 г), молоко и воду. Замешивайте тесто, пока оно не будет отставать от стенок посуды.
Сформируйте шар, сверху сделайте глубокий крестообразный надрез. Положите в миску, посыпанную мукой, уберите в холодильник под пленку минимум на 30 минут.
Масло раскатайте в квадрат толщиной 1 см. Тесто раскатайте от центра в 4 направлениях. На него выложите масло, накройте внахлест свободными концами теста.
Раскатайте тесто в продольном направлении в прямоугольник 25х70 см, затем сложите тесто втрое, разверните на 45 °С, еще раз раскатайте и сложите втрое. Уберите в холодильник под пленку на 30 минут.
Разверните снова на 45 °С, проделайте предыдущую процедуру, снова поставьте в холодильник на 30 минут. Повторите двойную раскатку и отдых в холодильнике еще раз.
Слоеное тесто дрожжевое
Ингредиенты:
500 г муки
20 г свежих дрожжей
10 г соли
50 г сахара
1 яйцо
125 г холодного масла
125 г холодной воды
200 г сливочного масла 82%
Рецепт приготовления:
Смешайте муку, свежие дрожжи, соль, сахар, яйцо, молоко и воду. Замесите тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок посуды.
Сформируйте шар, сверху сделайте глубокий крестообразный надрез. Положите в миску, слегка посыпанную мукой, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на 12 часов.
Сливочное масло раскатайте в квадрат, толщиной 1 сантиметр. Тесто раскатайте в четырех направлениях, начиная от центра, где вырезан крест. Затем на центр выложите пласт масла, накройте его внахлест свободными концами теста.
Раскатайте тесто в продольном направлении в прямоугольник 20 х 60 сантиметров, затем сложите тесто втрое.
Накройте пленкой, уберите в холодильник на 20-30 минут.
Затем тесто разверните на 45 градусов и еще раз раскатайте в прямоугольный пласт 20 х 60 сантиметров, еще раз сложите втрое.
Накройте пленкой, уберите в холодильник снова на 20-30 минут.
Повторите раскатку и подъем в холодильнике еще раз.
Ранее мы делились рецептом медовика.
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