Взрыв в соборе в Сумах: установлены подозреваемые [ Редактировать ]
Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили лиц, которых подозревают в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах, передает "Униан".
"Оба - молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичный тому, что было использовано вчера в соборе по ул. Соборной", - говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".
Напомним, в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 18 января во время вечернего богослужения прогремел взрыв.
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