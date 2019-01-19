Во Франции проходит десятая волна протестов [ Редактировать ]
В связи с протестами в стране мобилизовано 80 тысяч силовиков, пять тысяч сосредоточено вокруг государственных зданий и Елисейских полей в Париже, передает "Корреспондент".
В ряде французских городов в субботу, 19 января, начали собираться протестующие.
Отмечается, что люди начали собираться на митинги, несмотря на национальные дебаты, начатые на этой неделе президентом Эммануэлем Макроном, направленные на успокоение их гнева.
В связи с протестами в стране мобилизовано 80 тысяч силовиков. В частности, Париж развернул 5 тысяч полицейских вокруг государственных зданий и Елисейских полей.
19 января отмечается 10-м подряд выходным протестов, которые начались из-за налога на топливо, но стали более широким выступлением против экономических проблем.
По данным СМИ, на минувших выходных в протестах приняли участие 84 тысяч человек, около 250 были задержаны.
Напомним, недавно в Бельгии погиб участник протестов "желтых жилетов".
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