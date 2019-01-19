Чем быстрее будет сменена эта власть, тем быстрее начнутся изменения в стране. Об этом народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время общения с журналистами.

Комментируя последнюю пленарную неделю IX сессии, он отметил, что высший законодательный орган страны занимался политическими вещами, а не законопроектами, которые позволяют улучшить жизнь людей.

"Парламент занимался политическими вещами, церковным вопросом. Все это делалось с нарушением Регламента. А вот законопроекты, которые позволяют поддержать граждан Украины, снизить тарифы, обеспечить рост экономики, приняты не были. Шумиха и политические декларации – стали его визитной карточкой. А в последнее время он вообще используется действующим президентом для поддержки его предвыборной программы", — сказал оппозиционный политик.

Приоритетом "Оппозиционной платформы - За жизнь" является решение социальных вопросов людей. "Мы будем требовать принятия законопроекта №9403, который устанавливает предельную цену на газ – 4800 гривен за тысячу кубометров. Мы будем требовать отчета правительства, потому что Кабмин уже более двух лет работает без отчета о выполнении своей программы. Но в этом смысле я пессимист. Я считаю, что парламент продолжит заниматься политическими вещами – будут рассматривать вопросы языка, веры и т.д., но не тем, чего требуют и что нужно людям. Чем быстрее будет сменена эта власть, тем быстрее начнутся изменения в стране", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, какие приоритеты у Юрия Бойко, как политика, который подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты Украины, он отметил, что главных три – это мир, развитие экономики и социальная поддержка людей.

"У меня абсолютно четкая программа. Она отвечает интересам украинцев. Первое – это завершение войны на востоке страны. Для этого наша команда готова провести прямые переговоры с непризнанными республиками, РФ, со всеми, от кого зависит прекращение военного конфликта. Это единственный путь для достижения мира, возвращения территорий и людей. Второе – это восстановление реального сектора экономики. Нужно прекратить бегать за кредитами, а заняться собственной экономикой, развитием промышленного производства. Это залог того, что страна будет развиваться. Третье – это социальная поддержка граждан, снижение космических тарифов, прекращение издевательства над людьми соглашением с МВФ. Люди, которые нуждаются в помощи, ждут, что государство будет о них заботиться", — отметил Юрий Бойко.

"В последние дни у меня проходят встречи с ветеранскими организациями. Больно смотреть в глаза людям, которые положили свою жизнь, потеряли здоровье, отстроили страну, тяжело проработали всю жизнь, а сегодня не могут прокормить себя, доведены до жалкого существования. Это будет изменено", — подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, в четверг, 17 декабря, Юрий Бойко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины. Поддержку оппозиционному политику уже выразили общественные организации чернобыльцев, ветеранов и женские организации.

Согласно последним соцопросам, Юрий Бойко входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, в опросе, проведенном Институтом анализа и прогнозирования, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко получил 11,6% поддержки и занимает третье место, отставая от Владимира Зеленского, который идет вторым, на 1,3%. Социологический опрос проводился с 26 декабря 2018 года по 4 января 2019 года. Опрошено 2016 респондентов, погрешность выборки составляет 2,2%.