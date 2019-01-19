Украинские военные сбили беспилотник со взрывчаткой [ Редактировать ]
Украинские военные сбили беспилотник фирмы DJI модели Фантом-4, который боевики оснастили осколочной взрывчаткой.
Об этом сообщает пресс-служба 93-я ОМБр Холодный Яр.
Отмечается, что в кустарный способ наемники оснастили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на 3D-принтере.
По информации украинских военнослужащих, боевики пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.
"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ. Но преступным намерениям наемников не суждено было осуществиться", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что возле Луганска заметили российские Грады.
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