В городе Рогатин Ивано-Франковской области 12 января местные жители обнаружили в лесу бидон с документами Украинской повстанческой армии, сообщает "Интерфакс-Украина".

Вероятно, документы предназначались для главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Находка хорошо сохранена и датируется примерно 1945 годом.

Отмечается, что жители Рогатина Владимир Дзера, Василий и Тарас Веркальцы обнаружили необычный бидон, закопанный на глубине 15-20 см, в лесу между селами Руда и Воронив. Внутри они нашли учебник истории и документы УПА.

Находку молодые люди отдали в местный историко-краеведческий музей Опилля для обработки специалистами.

В четверг, 17 января, в город прибыл генеральный директор Национального музея-мемориала Тюрьма на Лонцкого (Львов) Руслан Забилый, чтобы принять найденные исторические материалы, заняться их изучением, реставрацией и оцифровкой.

"Беглый осмотр найденного позволяет утверждать, что материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для главнокомандующего Романа Шухевича, который долгое время находился на Рогатинщине", - говорится на сайте горсовета.

Среди найденного - уникальный шарж главнокомандующего, вероятно, выполненный чернилами, ряд документов советского образца, плакат на чешском языке, отчеты и протоколы службы безопасности, а также финансовая отчетность и кассовая документация.

"Сейчас сложно сказать о том, какой структуре принадлежал архив, ведь есть много шифров, которые нужно обработать. Выяснить, откуда поступали эти документы, локализовать территорию по населенным пунктам, тогда можно будет говорить об уровне и характере этого архива. Следует заметить, что в бидоне содержится много различных документов, которые, вероятно, собирали для руководства подполья с более широкой территории, чем Рогатинщина", - отметил Забилый.

После реставрации материалы будут оцифрованы, а цифровая копия - выложена на ресурсе архива украинского освободительного движения.

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