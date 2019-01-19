В Киеве "заминировали" торговый центр [ Редактировать ]
В Киеве 19 января неизвестный сообщил о заминировании ТРЦ "Магеллан" на проспекте Академика Глушкова. Об этом пишет "Информатор".
Отмечается, что около 13:00 аноним позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в ТРЦ.
На место прибыли полицейские, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. На время проверки ТРЦ и прилегающей к нему территории полицейские эвакуировали около 3 тысяч работников и посетителей центра. Никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.
На данный момент полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, сообщивших о минировании. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее из-за поломки поезда на станции Кловская были закрыты для пассажиров станции Дорогожичи, Сырец и Лукьяновская
по теме
В киевском метро скончался 80-летний мужчина
Врачи около получаса боролись за его жизнь
Выходные в Киеве: куда пойти 19-20 января (афиша)
Выходные уже совсем близко. Обязательно проведите их ярко, весело и незабываемо
Взрыв в соборе в Сумах: установлены подозреваемые
Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили лиц, которых подозревают в совершении хулиганских действий
Крещение Господне 2019: где купаться в Киеве
19 января празднуют Крещение Господне
Киев "замер" в пробках
В пятницу вечером, 18 января, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах