Нумерология - это особая наука, которая специализируется на цифрах и числах. Она очень популярна в странах Азии, где числа имеют особую магию, пишет Politeka. Считается, что каждое число или номер несет в себе позитивную или негативную энергию и обладает определенными характеристиками. И это не что-то страшное и пугающее, а просто информация к сведению.

Предлагаем вам узнать значение номера вашей квартиры и как именно оно влияет на вашу жизнь.

Значения цифр

Единица

Эта цифра сулит стремления к новым начинаниям, молодость, энергию и открытость.

Двойка

Жителей квартиры, в номере которой есть цифра два, ожидает баланс и стабильность во всех жизненных аспектах. Кроме того, она поможет вам построить длительное сотрудничество и партнерство.

Тройка

Данная квартира поможет раскрыться ее жителям в самовыражение и творчестве.

Четверка

Номер квартиры раскроет в вас скрытые творческие таланты, а также поможет наладить семейные отношения.

Пятерка

Жителей квартиры, в номере которой присутствует цифра 5, ожидают радикальные изменения и перемены в жизни.Также пятерка символизирует путешествия.

Шестерка

Номер квартиры научит вас терпению и заботе.

Семерка

Под этим числом скрывается квартира для одиночек. Также она "поможет" вас добиться личностного роста.

Восьмерка

Квартира с этим числом принесет своему хозяину богатство и процветание.

Девятка

Житель квартиры под номером 9 сможет добиться всех намеченных достижений. Человека, проживающего в такой квартире, ожидает удовлетворенность и успех во всех сферах.

Ноль

Квартира с числом 0 предвещает конец всем начинаниям жильца. Но не стоит отчаиваться, остальные числа, которые составляют комбинацию вашего номера квартиры, меняют ее значение.

К пример, если цифра дублируется несколько раз, например, 222 или 333, это значит, что ее энергия усиливается, а если в конце номер стоит 0, она умножает энергию во много раз.

Также следует учитывать, что ни от одного конкретного числа еще никто не заболел и не умер.

Нумерология может раскрыть различные секреты вашей жизни. Узнайте о том, каким даром вас наградила дата рождения, что дата вашей свадьбы может рассказать о вашей семье, а также как смена фамилии влияет на судьбу.