Нумерология: тайное значение номера вашей квартиры [ Редактировать ]
Нумерология - это особая наука, которая специализируется на цифрах и числах. Она очень популярна в странах Азии, где числа имеют особую магию, пишет Politeka. Считается, что каждое число или номер несет в себе позитивную или негативную энергию и обладает определенными характеристиками. И это не что-то страшное и пугающее, а просто информация к сведению.
Предлагаем вам узнать значение номера вашей квартиры и как именно оно влияет на вашу жизнь.
Значения цифр
Единица
Эта цифра сулит стремления к новым начинаниям, молодость, энергию и открытость.
Двойка
Жителей квартиры, в номере которой есть цифра два, ожидает баланс и стабильность во всех жизненных аспектах. Кроме того, она поможет вам построить длительное сотрудничество и партнерство.
Тройка
Данная квартира поможет раскрыться ее жителям в самовыражение и творчестве.
Четверка
Номер квартиры раскроет в вас скрытые творческие таланты, а также поможет наладить семейные отношения.
Пятерка
Жителей квартиры, в номере которой присутствует цифра 5, ожидают радикальные изменения и перемены в жизни.Также пятерка символизирует путешествия.
Шестерка
Номер квартиры научит вас терпению и заботе.
Семерка
Под этим числом скрывается квартира для одиночек. Также она "поможет" вас добиться личностного роста.
Восьмерка
Квартира с этим числом принесет своему хозяину богатство и процветание.
Девятка
Житель квартиры под номером 9 сможет добиться всех намеченных достижений. Человека, проживающего в такой квартире, ожидает удовлетворенность и успех во всех сферах.
Ноль
Квартира с числом 0 предвещает конец всем начинаниям жильца. Но не стоит отчаиваться, остальные числа, которые составляют комбинацию вашего номера квартиры, меняют ее значение.
К пример, если цифра дублируется несколько раз, например, 222 или 333, это значит, что ее энергия усиливается, а если в конце номер стоит 0, она умножает энергию во много раз.
Также следует учитывать, что ни от одного конкретного числа еще никто не заболел и не умер.
Нумерология может раскрыть различные секреты вашей жизни. Узнайте о том, каким даром вас наградила дата рождения, что дата вашей свадьбы может рассказать о вашей семье, а также как смена фамилии влияет на судьбу.
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