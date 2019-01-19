Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике увеличилось до 66 человек. Ранения получили 76 человек, состояния некоторых оценивается как критическое. Среди пострадавших двухлетний ребенок. Об этом сообщает Telemundo.

Мексиканская государственная компания Petróleos Mexicanos официально подтвердила, что авария стала результатом нелегальной врезки или утечки. Сотни людей пришли к месту с канистрами и наполняли их, когда произошел взрыв.

Напомним, ранее мы сообщали о 21 погибшем в Мексике.