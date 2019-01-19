Украинский моряк Василий Сорока, который находится в военном плену в Российской Федерации, нуждается в медицинском обследовании. Об этом сообщает адвокат моряков Сергей Бадамшин в Facebook.

По словам адвоката, ранение руки, которое Сорока получил во время нападения ВМС РФ на украинские корабли в Керченском проливе, до сих пор не восстанавливается.

"Раненая рука так и не восстанавливается. Болит. Отек не спал. Остались осколки. Нужно обследование, решение вопроса об операции и реабилитации", - написал он.

Также Бадамшин отметил, что российские врачи ведут себя безответственно и отказываются оказывать медицинскую помощь.

"Меня огорчает безответственность некоторых врачей. Несмотря на неоднократные обращения, не дано рекомендаций по реабилитации и восстановлению. Медицинскую документацию по заявлению также не предоставлено", - написал адвокат.

Бадамшин добавил, что сейчас Сорока нуждается в медицинском обследовании, решении вопроса об операции и дальнейшей реабилитации.

Напомним, украинским морякам продлили арест в России.