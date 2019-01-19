Один из пленных украинских моряков нуждается в срочном медосмотре [ Редактировать ]
Украинский моряк Василий Сорока, который находится в военном плену в Российской Федерации, нуждается в медицинском обследовании. Об этом сообщает адвокат моряков Сергей Бадамшин в Facebook.
По словам адвоката, ранение руки, которое Сорока получил во время нападения ВМС РФ на украинские корабли в Керченском проливе, до сих пор не восстанавливается.
"Раненая рука так и не восстанавливается. Болит. Отек не спал. Остались осколки. Нужно обследование, решение вопроса об операции и реабилитации", - написал он.
Также Бадамшин отметил, что российские врачи ведут себя безответственно и отказываются оказывать медицинскую помощь.
"Меня огорчает безответственность некоторых врачей. Несмотря на неоднократные обращения, не дано рекомендаций по реабилитации и восстановлению. Медицинскую документацию по заявлению также не предоставлено", - написал адвокат.
Бадамшин добавил, что сейчас Сорока нуждается в медицинском обследовании, решении вопроса об операции и дальнейшей реабилитации.
Напомним, украинским морякам продлили арест в России.
по теме
В Украину завезли опасный для здоровья китайский зеленый чай
В зеленом чае, ввезенному в Украину и страны ЕС из Катая, обнаружено опасное вещество антрахинон.
Электронные медкарты и диагностика: что изменится в медицине с 2019 года
В 2019 украинцев ждут новые изменения в рамках медицинской реформы
Чего ждать украинцам с 1 января: повышение зарплат, новые пенсии и коммуналка
В Украине с 1 января 2019 года украинцев ожидает ряд изменений
В Киеве пациента больницы убили костылем
В Киеве задержали пациента больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате
Продолжительный сон может быть смертельно опасным
В исследовании приняли участие 153 женщины