Хрещення Господнє: Предстоятель УПЦ освятив води Дніпра

Символом Хрещення вважають річку Іордан, яка в цей день міняє напрямок течії. За легендою, коли Патріарх опускає в воду хрест - течія призупиняється і починає рухатись у зворотному напрямку