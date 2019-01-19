На Водохреще Віталій Кличко з мерами 30 міст пірнав у Дніпро [ Редактировать ]
На Оболоні, біля парку Наталка, пірнув у воду й столичний мер Віталій Кличко. Компанію йому склали більше тридцяти керманичів інших міст. А також - очільники столичних районів, заступники голови КМДА, народні депутати. Скупалися й чимало мешканців Оболонського району.
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