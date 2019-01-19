Під час святкування Хрещення Господнього на водоймищах чергували рятувальники та лікарі.

Як пройшло свято у столиці? Розкаже Богдан Вербицький.

З друзями, подружжям або, навіть, з маленькими дітьми! Свято Водохреща кияни, вже традиційно, зустріли на водоймищах столиці. Найбільше охочих - зануритися в ополонку на Дніпрі.

"Хотим еще! Но не пойдем!"

Серед них і Андрій. На річку чоловік прийшов з друзями. Для них це вже стало традицією. Однак хлопець зізнається - серед товаришів він рекордсмен.

"У мене це вже третій рік, якщо врахувати, що минулого року я тричі пірнав, то це вже шість років!", - говорить Андрій, житель Києва.

Не вперше занурюється в ополонку і Вікторія. Однак цьогорічне свято особливе - жінка вирішила взяти з собою сина. "Перше занурення" пройшло хоч і стресово, але успішно.

"Дуже холодно. - А сподобалося? Другий раз підеш, чи ні? - Спробую. Не могу вам сказать. Какое-то рвение души, наверное. Мы будем одеваться", - говорить Вікторія, жителька Києва.

Зігрітися після купання допомагають волонтери. Для цього на березі встановили спеціальний намет. Також надають першу медичну допомогу.

"Ми пригощаємо людей чаєм, печивом, або кавою", - говорить Дмитро, волонтер.

"Був один випадок, коли жінка порізала свою ногу об лід. Ми надаємо першу до-медичну допомогу", - розповів Сергій, волонтер.

Загалом у Києві обладнали 12 локацій для купання. На водоймищах чергували швидкі та рятувальники.

"Дивитися, щоб люди не потопилися. Отойдите пожалуйста!", - говорить рятувальник.

Однак, щоб уникнути нещасного випадку необхідно ретельно підготуватися до купання. Адже пірнання в ополонку - стрес для організму.

"Дуже часто люди взагалі не звертають уваги на стан свого фізичного здоров'я, і навіть цю ритуальну річ в холодну пору року, в холодну воду потрібно робити виключно абсолютно здоровій людині. Якщо ми думаємо, що ми здорові, ми занурюємося, після цього відразу ми зрозуміємо - таки ми здорові, чи ні. Тому що і "серце хватає", і "камінці підуть", - наголосив Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів.

Щоб уникнути подібних проблем, Роман до свого першого занурення готувався більше року. Зізнається, перед тим, як зайти у воду, нервував, однак після подвигу - залишаються шалені емоції.

"Я до цього вже два роки готувався, контрастний душ вдома, тут взагалі вам раджу. Це - свого роду, випробування. Я вважаю, що кожен чоловік має в своєму житті покупатися в ополонці. Це дуже класно", - зазначив Роман, житель Києва.

Медики зі свого боку переконують: перед купанням необхідно пройти ретельне обстеження. А якщо ж наважились пірнути в ополонку, то не варто там знаходитися більше 30 секунд.