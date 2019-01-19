Україна сьогодні відзначає свято всіх православних - Хрещення Господнє. Як і кожного року, в ополонки з крижаною водою пірнають десятки тисяч вірян. Де розпочалося традиційне святкування - розкаже Юлія Жешко.

Загалом в столиці, пірнали у крижану воду по всій береговій лінії Дніпра. А от святити джерела і купелі почали із самого світанку.

Однією з перших місцин - стала Києво-Печерська Лавра.

Та перед тим, на честь Хрещення Господнього - в одному з храмів Лаври відбулася святкова служба. Провів її Митрополит Київський та всієї України Онуфрій.

Предстоятель Української православної церкви привітав людей зі святом і закликав в цей день потурбуватись про духовне.

"У свято Хрещення Господнього звершуються святкові літургії у всіх храмах православних. Щоб ми з любов'ю і терпінням одне до одного проводили своє живе життя і тягнулись вічно до спасителя на небі. До царства небесного", - зазначив Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ.

А от щоб до нього наблизитись, після молитви прийнято освячувати воду. Вважається, що той хто у свято Хрещення зануриться в ополонку - зцілиться не лише фізично, а й духовно.

Кажучи сучасною мовою - освячена вода змиває емоційний та психологічний негатив. І наче заряджає здоров'ям на увесь наступний рік, - пояснив намісник Лаври.

"Вода не може бути одна більше свята, друга - менше. Одне і те саме освячення, але це лише підготовка. Людина заходила по пояс або глибше у воду і відкривала перед течією свої гріхи. І сповідувалась", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Хоча така традиція існує і популярна вже кілька століть - зовсім не обов'язково занурюватись в ополонку. Святою водою окропляють храми, оселі та вживають її замість звичайної.

"Свято для душі. Свято для всіх нас. - А в ополонку занурюватись будете? - Ні, я не буду. Дуже боюся холоду", - зізнається Олена, киянка.

Саме для тих вірян, хто боїться холоду - кількатисячною хресною ходою під керівництвом Митрополита Павла вирушили до джерела Лаври.

Трохи пізніше, предстоятель УПЦ так само освятив і води Дніпра. На Оболоньську набережну з'їхались близько тисячі людей.

"В ній є велика Божественна сила, яка допомагає людині не лише особисті недоліки і слабості. А й сили ворожі. Зараз благословляю всіх героїв, хто хоче купатись в Дніпрі", - наголосив Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ.

Одразу після цього - усі хто був на березі, серед них і діти і дорослі, гуртом попрямували у воду.

"Наважувався довго. Ну, сьогодні, мабуть, щось прийшло зверху і пішов - Враження чудове, зі святом вас! - А вам не холодно? - Ні, байкери не

Люди зізнаються - відчуття неможливо ні з чим порівняти . А після таких емоцій, якось навіть важко повертатись до буденного життя:

"Крещение - это символ единения с Богом. Очищения души от греха".

До речі, символом Хрещення вважають річку Іордан, яка в цей день міняє напрямок течії. За легендою, коли Патріарх опускає в воду хрест - течія призупиняється і починає рухатись у зворотному напрямку.

"Стихії природи призупинилися, щоб повернути нас в духовному розумінні - в тиху пристань царства небесного", - зазначив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Свято Хрещення Господнього - є третім найбільшим святом, яке завершує цикл Різдва. Тож, відтепер із чистим тілом та думками можна розпочати нове життя.