Про політичні репресії напередодні виборів заявляють у Болграді, на Одещині. Люди кажуть: за надуманим приводом прокуратура намагається відсторонити мера міста Сергія Димитрієва.

Про перебіг протистояння - у нашому матеріалі.

Минулого місяця суд у Болграді відмовився відсторонити Сергія Димитрієва від посади мера міста. Тепер прокуратура оскаржує це рішення. До апеляційного суду приїхали з півсотні болградців. Вони кажуть: Димитрієв - найкращий міський голова за останнє десятиріччя. А розслідування проти нього називають політичним замовленням.

"Он столько много сделал для Болграда, что люди очень им довольны. Мы ощутили, что город начал возрождаться, люди такие радостные стали. А тут - бац, и все! Перешел кому-то дорогу и вот взялись за него, чтобы убрать!", - наголосила Марія Тимченко, жителька Болграда.

Свого часу Болградська міськрада придбала вантажний автомобіль. І хоча він є в наявності, прокуратура стверджує, що витрачені гроші - а це півмільйона гривень - були вкрадені. Сергій Димитрієв ці обвинувачення відкидає. Пояснює: наближаються вибори, і владі не подобається, що він представляє "Опозиційну платформу - За життя".

"Предлагали перейти в другой политический лагерь. А когда я дал отрицательный ответ, тогда уже, говорят: "тебе будет плохо". Это было за два-три дня перед тем, как мне вручили подозрение", - зазначив Сергій Димитрієв, міський голова Болграда.

Прокуратура вимагає відсторонити Димитрієва від посади на два місяці. Мовляв, він може впливати на свідків. Проте відповідних доказів суду прокурор надати так і не зміг. Хоча розслідування триває майже рік.

"Чи є у Вас факти того, що підозрюваний якимось чином впливав на свідків? Чи свідки дають показання, що він їх просив щось змінити, якісь показання?", - питає Олег Копіца, суддя Апеляційного суду Одеської області.

"Показів свідків таких немає, бо хто з свідків захоче… - Захоче/не захоче! Є чи немає?! - Саме таких показів немає!", - зізнається Василь Русанжик, перший заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури.

Втім, судді частково все ж таки задовольнили клопотання прокуратури. Сергія Димитрієва відсторонено від посади міського голови більше, ніж на місяць - до 26 лютого. Соратники болградського мера впевнені: на суддів чинився тиск з боку прокуратури. Мовляв, таким чином влада залякує людей з опозиційними поглядами.

"Оно ярко показывает, как президентская команда собирается проводить выборы в стране в целом и в Одесской области, в частности, где очень высок уровень поддержки нашего кандидата Юрия Анатольевича Бойко, и как власть собирается с нами бороться.

Цели они никакой не достигнут! Мы будем защищать нашего товарища, мы будем защищать законность! Не только в Болграде и в Одесской области, но и в Украине в целом - я уверен, победа будет за нами", - підкреслив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Наразі Димитрієв збирається довести свою невинуватість у суді, а жителі Болграда залишають за собою право на масові протести з приводу політичних репресій.