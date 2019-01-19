Депутати узаконили рейдерське захоплення майна Української Православної Церкви - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
"Ухваливши зміни до законів щодо підлеглості релігійних організацій та їхньої реєстрації, нардепи фактично дозволили рейдерське захоплення майна Української православної Церкви", - про це заявив Віктор Медведчук, на офіційній сторінці "Опозиційної платформи - За життя".
Він вважає, що "це може посилити розкол у суспільстві. За його словами, ухваливши дискримінаційний, щодо віруючих, закон - парламентська більшість порушила конституційне право на віросповідання та фактично узаконила переслідування УПЦ", - йдеться у заяві політика.
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