Петро Порошенко подякував Українській академії лідерства за збереження традицій [ Редактировать ]
Вертеп Української академії лідерства прийшов із щедрівками на роботу до Президента України. Глава держави подякував студентам за їхній різдвяний тур на сході України, що розпочався 12 січня з Харкова. Звідти студенти вирушили до зони проведення операції об'єднаних сил - в Сартану, Маріуполь, Авдіївку та Сєверодонецьк. На площах, у школах та у військових частинах співали колядки і щедрівки.
Тож Президент Петро Порошенко привітав Українську академію лідерства з успіхами у збереженні традицій і підтримав її гасло.
"Мені дуже подобається девіз Академії лідерства стосовно того, що "Творимо себе - творимо Україну". Це мають почути зараз всі Українці! Не акцентуватись на таке подавлююче радянське форму держави, а на європейське - дуже правильне. І, звісно, цим саме - є ви", - зазначив Петро Порошенко, президент України.
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