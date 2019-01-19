Вибух у сумському храмі. На вході до Спасо-Преображенського кафедрального собору невідомі кинули вибуховий предмет. Вибухотехніки з'ясували - це піротехнічний засіб для гри в страйкбол, заряджений зернами кукурудзи.

Будівля не пошкоджена, потерпілих немає. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею " Хуліганство". Вже за кілька годин встановили особи підозрюваних. Обидва молодики - жителі Сум.

"Працівники поліції та СБУ встановили осіб, яких підозрюють у вчинені дій на території собору. В одного з молодих людей, яким по 18 років, вилучили піротехнічний засіб, аналогічний тому, який був використаний у Соборі", - повідомила Ельвіра Біганова, речник Нацполіції в Сумській області.

"Ця подія стала приводом для такої реакції з боку парафіян - люди обурюються тим, що відбувається в нашому місті. Насправді, ніколи такого не було, щоб у храм хтось щось вкидав. І щось там вибухало. Нам шкода, що таке відбувається в нашому рідному місті", - зазначив Георгій Тарабан, прес-секретар Єпархії Спасо-Преображенського собору УПЦ.