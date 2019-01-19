На Донбасі бойовики чотири рази обстріляли позиції наших військових. Противник не припиняє провокацій під Авдіївкою.

Там через ремонт Донецької фільтрувальної станції на лінії розмежування, наші бійці не можуть дати належну відсіч ворогу.

Геннадій Вівденко розкаже більше.

Ось так виглядає одна з провокацій противника. Одному з наших бійців вдалося зафіксували на відео вогонь ворожого кулемета.

У ці дні поруч робітники з Авдіївки та окупованої Ясинуватої ремонтують Донецьку фільтрувальну станцію - вона стратегічно важлива для подачі води в регіоні.

"За останні дві доби у нас була заборона на ведення вогню у зв'язку із роботою на ДФС. Тому такі провокації відбувалися саме через це", - зазначив Роман, офіцер 93 бригади "Холодний Яр".

Через провокації тут під Авдіївкою бійці напоготові, як завжди, цілодобово. Вдень рідше, вночі частіше.

"Бувають постріли та все всі інше, але ми теж не мовчимо. Ми захищаємо свою батьківщину. Не даємо їм спуску. Не спимо, не сидимо", - говорить Валентин, офіцер 93 бригади "Холодний Яр".

"Настроены они враждебно, потому что каждый вечер присутствуют обстрелы. Ну, мы же тоже "задних не пасем", - говорить Андрій, боєць 93 бригади "Холодний Яр".

За минулу добу нашим піхотинцям вдалося збити зі стрілецької зброї бойовий безпілотник окупантів. На ньому знаходилося дві гранати. Своєрідний міні-"бомбардувальник" терористів:

"Було вироблено кустарним методом для скидання боєприпасів на позиції наших піхотинців".

Погодні умови погіршилися - морози та снігопади змінилися дощем та мрякою. Ідеальні умови для роботи ворожих диверсантів.

Зараз треба тримати дистанцію три-чотири метри. Туман - така погода, коли особливо небезпечні провокації ворога.

В перерві між бойовим чергуванням українські воїни не забувають й про світле свято Водохреща. Є церква під Авдіївкою, пошматована ворожими снарядами. Поруч - зробили ополонку. Спочатку черга командира.

"Перший раз було в "мінус 43", так що зараз свята вода. Десантники не мерзнуть", - наголосив Вадим, командир підрозділу 93 бригади "Холодний Яр".

"В прошлом году было холодней. Так-то, все отлично", - говорить Юлія, військовослужбовець 93 бригади "Холодний Яр".

Втім, погода швидко змінюється. Вночі обіцяють "мінус чотирнадцять", насувається сніговий фронт.