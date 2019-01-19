Під Черкасами мотоциклісти зі всієї країни боролися з холодом, снігом та бездоріжжям. Мотофест "Замерзлі колеса" зібрав понад 40 учасників екстремальних перегонів.

Учасники змагалися у трьох групах - квадроцикли, мотоцикли зі звичайною та шипованою гумою. Подробиці розкажуть наші кореспонденти.

Берег Дніпра, засніжений ліс та безліч мотоциклів. Такої кількості мотогонщиків цей санаторій під Черкасами не бачив ще з літа. На змагання "Замерзлі колеса" з'їхались майже півсотні учасників з усієї України. Поки одні розташовуються, інші поспішають на реєстрацію:

"День мого народження, я думаю вдасться перемогти", - ледь отримавши реєстраційний номер, Олег поспішає випробувати свій квадроцикл та ознайомитись із трасою. Засніжена дорога для нього в новинку, адже звик до заїздів на піску.

Після першого ж кола гонщик одразу вносить корективи - підкачує колеса. На трасі багато поворотів і надзвичайно слизько.

"Зчеплення було нормальне, тиск добрий, якщо буде дуже складно, то будемо захист вдягати, про всяк випадок", - говорить Олег Прудивус, учасник перегонів зі Сміли.

Організатори не приховують - трикілометрова траса повна сюрпризів. Її прокладали за кілька днів до початку заїздів, а для ознайомлення гонщикам дозволили зробити лише по одному колу.

"Є там далі ділянки з великими такими ямами - цікаво буде, як вони їх будуть штурмувати - так що, з сюрпризами. Є ділянки і з асфальтом та примерзлим снігом - буде важкувато їм", - говорить Віталій Кулявець, організатор змагань.

Загалом, учасникам потрібно проїхати 10 кіл пересіченою місцевістю, через ліс, піщаний пляж та подолати кілька підйомів. Змагання запланували у трьох класах - для квадроциклів і мотоциклів із шипованою та звичайною гумою. Майже всі гонщики хоч й аматори, але свою техніку підганяють до професійних стандартів. Аби виступати у класі шипованої гуми киянин Дмитро кілька місяців чаклував над колесами свого "залізного коня":

"Це ти, щоб ти зрозумів, оце кожне - це моя затрата, це побиті руки, це все що завгодно - це хобі!"

Щоправда, хобі доволі екстремальне. Вже після другого кола підступність траси таки зробила свою справу. Намагаючись не відставати від суперників мотоциклісти раз за разом падали і злітали з траси на поворотах.

Під час змагань ніхто з учасників суттєво не постраждав. А по завершенню на них чекав смачний обід та глінтвейн.