У Києві відкрилась вистава всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. До експозиції увійшли близько шістдесяти пейзажів, створених за майже пів сторіччя.

Побачити роботи митця можна у Київській картинній галереї. Там побувала і наша Ірина Розова.

"Тринадцять різних Марчуків" - так український живописець називає тринадцять періодів своєї творчості. Перший цикл його робіт отримав назву "Голос моєї душі", а потім народились "Пейзажі".

"Будучі в Сидневі у будинку творчості, листопад місяць - на деревах листя нема, як я глянув на це мереживо - це щось фантастичне: на фоні неба, ну уявляєте, як дерева роздягаються, кожне має свій одяг, анатомію графічно! І з того почалася перша гілочка отого дерева, стовбуру, що називається "голос моєї душі", то перша гілочка був пейзаж "Марчучок", - розповідає Іван Марчук, народний художник України.

Ці старенькі українські хатинки об'їздили пів світу. Іван Степанович віртуозно передав гру світла та тіней на своїх полотнах.

Перший сонячний промінь спадає на рідну хату - неголосне визнання в любові до Батьківщини. Ще кілька хвилин і проллється на все подвір'я, яке застигло у полоні темряви та морозу. А далі - безмежний денний спокій. Безхмарне небо здається теплим. Пору року визнати важко, але це не головне. Просто "Тихо навкруги"- поки не звечоріє, бо далі - тишу порушать контрасти зимових сутінок сільського пейзажу, і ось вже заснули верби над водою.

Наче плетені з ниток сніг, трава, гілки дерев оживають під переливами світла. Іван Марчук вигадав унікальний стиль малювання - "пльонтанізм". За словами автора - цю техніку він використовує переважно для зимових пейзажів.

"Оті ефекти - я два роки працював без джерела світла, а потім, я як включив світло, то вже бачили як сніг вибілює якісь кучугури, якісь об'єми, якісь ефекти і місяць і ніч. Так, саме в мене - переважно зимові" - говорить Іван Марчук, народний художник України.

Але за радянських часів його авторський стиль не вписався в шаблони соцреалізму, за що художник зазнав утисків з боку тодішньої влади.

"Я почав - коли в інституті навчався. Сказав: я хочу бути "ненормальним художником". Мене "ламали", я був нормальний совєтский, а тепер - невідомо хто ненормальний - чи я, чи всі. Я подивився цей пейзаж на фоні неба, це мереживо - це як вишивка ця красота гілочок. Художники малюють, так, щіткою макнули - і я так малював. Я так не хотів. Хотів просто бути іншим, зовсім іншим", - розповідає Іван Марчук, народний художник України.

Завдяки "пленному" живопису, роботи майстра повторити практично не можливо.

"Ви знаєте, в нього картини дихають. Дихають Україною, бо я справжній патріот нашої держави. Сюди треба йти всім українцям, всім киянам. І ви знаєте, ми пишаємось такою людиною", - говорить Ірина, відвідувачка виставки.

"Родная земля. То есть такие уютные, хорошие, ностальгические ощущения и очень спокойно, очень удачный необычный подбор цветов", - говорить Наталя, відвідувачка виставки.

Більш десяти років тому британці назвали Івана Марчука світовим генієм. Протягом життя він створив близько 5000 картин. Роботу над останньою - митець завершив практично за декілька днів перед виставкою у Києві.