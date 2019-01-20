Украина вошла в ТОП-10 мировых лидеров по экспорту молочной продукции [ Редактировать ]
Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева во время встречи с ассоциацией молочников Украины "Укрмолпром" отметила, что пока молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, а именно улучшилось качество сырья. Поэтому впервые за последние годы Украина вошла в 10-ку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.
"По нашим оценкам по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти на 57 миллиардов гривен, при этом экспорт составит более 7 миллиардов гривен", - заявила замминистра.
Она добавила, что животноводство является особой областью сельского хозяйства, состояние развития которой весомо влияет на экономический потенциал агропромышленного комплекса страны.
Кроме того, в 2019 году на поддержку развития животноводства предусмотрены средства на сумму 3,5 миллиардов гривен, а основные направления поддержки молочного скотоводства 2018 года будут сохранены.
Также узнайте, какие товары чаще всего экспортируются в ЕС.
по теме
"Индекс демократии": какое место в рейтинге заняла Украина
В 2017 году Украина делила с Черногорией 83 и 84 места в рейтинге
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать женщинам
19 января отмечается третий из главных зимних праздников, который завершает Святки
Крещение Господне 2019: история и традиции праздника
Ежегодно 19 января православные христиане отмечают один из своих главных праздников - Крещение Господне.
Биатлон. Рупольдинг: результаты мужской эстафеты
18 января в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета
Кто станет следующим соперником Гвоздика
WBC назвал следующего соперника Гвоздика