Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева во время встречи с ассоциацией молочников Украины "Укрмолпром" отметила, что пока молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, а именно улучшилось качество сырья. Поэтому впервые за последние годы Украина вошла в 10-ку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

"По нашим оценкам по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти на 57 миллиардов гривен, при этом экспорт составит более 7 миллиардов гривен", - заявила замминистра.

Она добавила, что животноводство является особой областью сельского хозяйства, состояние развития которой весомо влияет на экономический потенциал агропромышленного комплекса страны.

Кроме того, в 2019 году на поддержку развития животноводства предусмотрены средства на сумму 3,5 миллиардов гривен, а основные направления поддержки молочного скотоводства 2018 года будут сохранены.

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