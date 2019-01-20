Возле здания суда взорвался автомобиль (фото) [ Редактировать ]
В центре города Лондондерри (Северная Ирландия) возле здания суда взорвался автомобиль. Об этом сообщает Sky News.
Пока информации о пострадавших нет.
Walking along the peace wall on bishop street and a loud bang goes off. Carbomb few 100 metres away jayus 💔💔 shaking like a leaf hi. @derry_journal @bbcnews @bbcni @bbcnewsni #ireland #carbomb #explosion #heartbreaking
Публикация от one_man_and_his_turtle (@one_man_and_his_turtle)
Местная полиция подозревает, что транспорт мог быть заминирован.
Напомним, в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 18 января во время вечернего богослужения прогремел взрыв.
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