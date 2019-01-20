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В центре города Лондондерри (Северная Ирландия) возле здания суда взорвался автомобиль. Об этом сообщает Sky News.

Пока информации о пострадавших нет.

Местная полиция подозревает, что транспорт мог быть заминирован.

Напомним, в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 18 января во время вечернего богослужения прогремел взрыв.