В Черное море прибыл эсминец США: реакция России [ Редактировать ]
Российские военные начали отслеживать пребывание американского эсминца "Дональда Кука", прибывшего в Черное море в субботу, 19 января.
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает "Интерфакс".
Военно-морские силы США продолжают следить за стабильностью в Черном море, поэтому туда прибыл американский эсминец, который будет следить за безопасностью в регионе.
Отмечается, что сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" приступил к слежке сразу после вхождения американского эсминца USS Donald Cook в акваторию Черного моря.
"К тому же, на протяжении всего пребывания боевого корабля США в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись наблюдение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.
В Минобороны РФ добавили, что российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".
Ранее эсминец США проплыл у берегов России в ответ на "чрезмерные претензии".
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