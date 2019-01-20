Российские военные начали отслеживать пребывание американского эсминца "Дональда Кука", прибывшего в Черное море в субботу, 19 января.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает "Интерфакс".

Военно-морские силы США продолжают следить за стабильностью в Черном море, поэтому туда прибыл американский эсминец, который будет следить за безопасностью в регионе.

Отмечается, что сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" приступил к слежке сразу после вхождения американского эсминца USS Donald Cook в акваторию Черного моря.

"К тому же, на протяжении всего пребывания боевого корабля США в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись наблюдение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.

В Минобороны РФ добавили, что российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Ранее эсминец США проплыл у берегов России в ответ на "чрезмерные претензии".