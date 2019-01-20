Принимать обезболивающую таблетку каждый раз, когда ты чувствуешь боль, будет не лучшим решением. Многие натуральные продукты питания обладают таким же сильным эффектом, как таблетки, пишет "Медицина 2.0".

Имбирь

Корень имбиря является одним из лучших вариантов, когда дело доходит до боли в теле. Сок имбиря способен снизить мышечную боль до двадцати процентов, имбирь оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Болеутоляющие свойства имбиря подтверждены научно, в нем содержится вещество гингерол, оно облегчает разные виды боли, даже вызванные артритом. Чай с имбирем – это лучшее женское средство для снижения болей при менструации. Если усилить имбирный сок добавлением меда, то действие станет более выраженным.

Также имбирный сок эффективен при болях в желудке, вызванных несварением.

Куркума

Куркума богата веществом куркумин, он обладает противовоспалительными свойствами, снижает мышечные боли. Куркума эффективна при болях, вызванных артритом. Молоко с медом и куркумой является отличным средством для предотвращения артрита и боли в суставах, это средство можно принимать на ежедневной основе.

Темно-зеленые листовые овощи

В темно-зеленых листовых овощах содержится огромное количество антиоксидантов, они справляются с болью, вызванной артритом и остеопорозом. Зеленые листовые овощи обладают алкалитическим эффектом, они делают среду в теле менее кислотной, благодаря чему предотвращают боли еще до появления.

Грецкие орехи

Грецкие орехи обладают противовоспалительными свойствами за чет содержания омега-3 жирных кислот. Они помогают снизить уровень воспалений, снять мышечные боли. Паста из сырых грецких орехов с базиликом предотвращает мышечные боли, она может приниматься на постоянной основе.

Ягоды асаи

Асаи сочетают в себе силу антиоксидантов и жирных кислот омега-3, они помогают бороться с любыми болями в организме. Антиоксиданты блокируют свободные радикалы и помогают тему компенсировать нанесенным ущерб. Ягоды асаи предотвращают боли в мышцах и суставах.

Льняное семя

Еще один натуральный продукт, наполненный незаменимыми жирными кислотами омега-3. Семена льна снимают даже такие сильные боли, как при артрите и остеопорозе, а также снижают воспаление и боль в суставах.

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