Доступ к медпомощи в Украине стал очень ограниченным. Семейные врачи на вызовы не ходят, а "скорым" на жалобы о высокой температуре приезжать запрещено правилами Минздрава.



Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказала Ольга Голубовская, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета.



"Сейчас все больные жалуются, что доступ к медпомощи стал очень ограниченным. Неотложную помощь ликвидировали - вызвать врача на дом невозможно. Экстренная помощь на высокую температуру не выезжает. И это не просто отказ - таковы правила. Люди не могут при температуре 39-40 идти в амбулаторию и ждать там своей очереди - в таком состоянии они с постели подняться не могут. Терпят, занимаются самолечением, поэтому и привозят их в больницу в тяжелейшем состоянии", - рассказала профессор.

По ее словам, "грипп не будет ждать, пока семейный врач через три дня примет больного и решит, куда его направить".



"Временной фактор играет огромную роль. За 5 дней человек либо выздоравливает, либо у него начинаются необратимые изменения в легких, и тогда медицина бессильна. Сатурация - насыщение крови кислородом, должна быть 100%, а больные поступают с показателем 30-35%. Легких там практически нет, и остановить процесс невозможно", - рассказала Голубовская.



По ее словам, поэтому так важно принять антивирусное лекарство в первые два дня. "Вирус за три дня успевает совершить свою разрушительную деятельность, что приводит к т.н. отеку легких. Это характерно для гриппа А(H1N1)", - говорит она.