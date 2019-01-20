20 января в Киевской области произошло смертельное ДТП. На Одесской трассе возле поворота на Чабаны столкнулись два грузовика, один из водителей скончался на месте, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик, водителя которого от удара буквально впечатало в сидение лобовым стеклом. От полученных травм он умер. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать факт смерти. Предполагаемый виновник аварии отделался испугом и царапинами, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

Скорее всего, грузовая машина марки Mercedes, за рулем которой находился погибший, перевозила продукты питания. На ее лобовом стекле находился логотип Novus. Автомобиль направлялся в Киев по Одесской трассе. А зарегистрирован он в Броварах (Киевская область). На месте работали патрульные, «скорая» и следственно-оперативная группа. Грузовик переместили на обочину. Связаться с владельцем авто, водителем которого был погибший, пока не удалось. Детали инцидента установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Чехии в аварии погиб гражданин Украины.