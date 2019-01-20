Петр Порошенко пообещал отстроить Донецкий аэропорт [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко пообещал в будущем отстроить разрушенный Донецкий аэропорт.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Восстановим аэропорт Донецка, и над его высокой диспетчерской башней всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше и современнее. Вечная память павшим героям! Слава живым защитникам Донецкого аэропорта!" - написал Петр Порошенко.
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