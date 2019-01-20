Президент Украины Петр Порошенко пообещал в будущем отстроить разрушенный Донецкий аэропорт.

Об этом он написал в своем Twitter.



"Восстановим аэропорт Донецка, и над его высокой диспетчерской башней всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше и современнее. Вечная память павшим героям! Слава живым защитникам Донецкого аэропорта!" - написал Петр Порошенко.